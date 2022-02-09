Україна та Росія наростили обсяги торгівлі

Stanislav Krasilnikov / TASS

Оборот зовнішньої торгівлі між Україною та Росією в 2021 році становив 12,3 мільярда доларів, збільшившись у порівнянні з 2020 роком на 22,8%.

Про це повідомляє російське видання РІА Новини з посиланням на дані Федеральної митної служби Росії.

За даними Державної митної служби України, зростання торгівлі між країнами становило майже 39%.

Розбіжності у даних митниць пояснюються тим, що російська митниця вважає торгівлю з тимчасово окупованими територіями України як торгівлю з Україною. Українська митниця даних про торгівлю між ОРДЛО та Росією у свою статистику не включає і навіть не володіє цією інформацією.

Поставки з Росії, за даними росіян, зросли майже на 29%, до 8,1 мільярда доларів; поставки з України – на 12,5%, до 4,2 мільярда доларів. Негативне сальдо торгівлі товарами для України становило майже 3,9 мільярда доларів.

За даними української митниці, загальний товарообіг становив 10,1 мільярда доларів: постачання російських товарів до України – 6,65 мільярда, українських до Росії – 3,44 мільярда.

Негативне сальдо торгівлі товарами для України митниця визначила в 3,21 мільярда доларів.

Найбільше 2021 року з Росії в Україну було поставлено енергоносіїв – на 4 мільярди доларів. До цієї цифри входять закупівлі вугілля – 1,55 мільярда доларів, зростання у 1,5 раза, готових нафтопродуктів (в основному дизельне паливо) – 1,24 мільярда доларів, скрапленого газу – 960 мільйонів доларів (зростання у 3,5 рази), коксу – 230 мільйонів (зростання у 6,2 рази).

Газ та ядерне паливо Україна у 2021 році у Росії не купувала.

Далі у списку йдуть аміак, поліетилен та поліпропілен, скло, розчинники, пластмаса, холодильники та пральні машини.

Головною позицією українського експорту до Росії у 2021 році з великим відривом став глинозем. Його з заводу, що належить "Русалу" в Миколаєві, було поставлено на 626 мільйонів доларів.

Ще п'ять позицій у топ-10 експорту до Росії зайняла металопродукція на загальну суму 791 мільйон доларів.

На 77 мільйонів було поставлено насосів для рідин, на 61 мільйон – пакувальних виробів із пластмаси, на 46 мільйонів – керамічної плитки.

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