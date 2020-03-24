В январе-феврале с Украины экспортировали медтоваров для противодействия вирусу на 15 миллионов долларов
В январе-феврале 2020 года с территории Украины экспортировали медицинских товаров, которые могут использоваться для противодействия коронавирусу, на 15,2 млн долларов.
Об этом сообщает StateWatch со ссылкой на официальные данные Таможни.
Отмечается, что за сентябрь-декабрь 2019 года экспортировали почти столько же, как за 2 месяца этого года - на 17 млн долларов.
Всего же за сентябрь 2019 - февраль 2020 года с Украины экспортировали медицинских товаров для противодействия коронавируса на 34,2 млн долларов.
"Такая аномалия увеличения суммы экспорта медицинских товаров в январе-феврале этого года в первую очередь произошла из-за стремительного роста экспорта текстильных медицинских хирургических масок с 3,8 млн долларов за 246,3 тонн в январе до 9,1 млн долларов за 394 тонны в феврале", - пояснил председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.
В частности, феврале значительно выросли суммы экспорта следующих товаров:
- защитные очки, 1,8 тонн на сумму 54,9 тыс долл;
- респираторы, 2,2 тонны на сумму 154,5 тыс долл;
- медицинские одноразовые халаты 1,5 тонн на сумму 48,1 тыс долл;
- медицинские халаты 71,6 тонн в 959,3 тыс долл.
Помимо перечисленных товаров, в феврале с Украины также экспортировали:
- нитриловые перчатки, 389 тыс пар;
- медицинские перчатки, 216 тыс пар;
- лабораторные костюмы, 30,2 тонны;
- антисептик, 46,3 тонны.
При этом, эти данные не содержат объемов и сумм медицинских изделий, которые были вывезены из Украины путем контрабанды, если такое случалось.
Также отмечается, что некоторые суммы в данных Таможни содержат математические неточности на уровне десятых.
Напомним, 12 марта Кабмин ввел ограничения на экспорт критических медицинских товаров.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua