В январе-феврале с Украины экспортировали медтоваров для противодействия вирусу на 15 миллионов долларов

В январе-феврале 2020 года с территории Украины экспортировали медицинских товаров, которые могут использоваться для противодействия коронавирусу, на 15,2 млн долларов.

Об этом сообщает StateWatch со ссылкой на официальные данные Таможни.

Отмечается, что за сентябрь-декабрь 2019 года экспортировали почти столько же, как за 2 месяца этого года - на 17 млн ​​долларов.

Всего же за сентябрь 2019 - февраль 2020 года с Украины экспортировали медицинских товаров для противодействия коронавируса на 34,2 млн долларов.

"Такая аномалия увеличения суммы экспорта медицинских товаров в январе-феврале этого года в первую очередь произошла из-за стремительного роста экспорта текстильных медицинских хирургических масок с 3,8 млн долларов за 246,3 тонн в январе до 9,1 млн долларов за 394 тонны в феврале", - пояснил председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

В частности, феврале значительно выросли суммы экспорта следующих товаров:

защитные очки, 1,8 тонн на сумму 54,9 тыс долл;

респираторы, 2,2 тонны на сумму 154,5 тыс долл;

медицинские одноразовые халаты 1,5 тонн на сумму 48,1 тыс долл;

медицинские халаты 71,6 тонн в 959,3 тыс долл.

Помимо перечисленных товаров, в феврале с Украины также экспортировали:

нитриловые перчатки, 389 тыс пар;

медицинские перчатки, 216 тыс пар;

лабораторные костюмы, 30,2 тонны;

антисептик, 46,3 тонны.

При этом, эти данные не содержат объемов и сумм медицинских изделий, которые были вывезены из Украины путем контрабанды, если такое случалось.

Также отмечается, что некоторые суммы в данных Таможни содержат математические неточности на уровне десятых.

Напомним, 12 марта Кабмин ввел ограничения на экспорт критических медицинских товаров.

Экономическая правда