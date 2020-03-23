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Через коронавірус у відділеннях обслуговується удвічі менше клієнтів — Приватбанк

Понеділок, 23 березня 2020, 13:19
 

За перший тиждень загальнонаціонального карантину кількість клієнтів, які обслуговуються у офлайн банківській мережі, скоротилась від 30 до 70% залежно від регіону.

Про це повідомляє прес-служба Приватбанку.

Зазначається, що загалом по системі кількість клієнтів, які відвідують відділення, скоротилась на 54%.

Натомість на 27% зросли кількість і обсяги платежів та банківських операцій онлайн у Приват24.

"Із початку "карантинного" тижня обсяги зняття готівки в банкоматах знаходяться на середньодобовому рівні - вдвічі нижчому, ніж, наприклад, у передноворічний період. Інкасація банкоматів та терміналів самообслуговування банку проводиться в штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

За перший тиждень карантину в Україні клієнти Приватбанку стали частіше оплачувати покупки картками і електронними гаманцями.

Економічна правда

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