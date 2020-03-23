Из-за коронавируса в отделениях обслуживается вдвое меньше клиентов — Приватбанк
За первую неделю общенационального карантина количество клиентов, которые обслуживаются в оффлайн банковской сети, сократилась от 30 до 70% в зависимости от региона.
Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.
Отмечается, что в целом по системе количество клиентов, посещающих отделение, сократилось на 54%.
В то же время на 27% выросли количество и объемы платежей и банковских операций онлайн в Приват24.
"С начала "карантинной" недели объемы снятия наличных в банкоматах находятся на среднесуточном уровне - вдвое ниже, чем, например, в предновогодний период. Инкассация банкоматов и терминалов самообслуживания банка проводится в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Напомним:
За первую неделю карантина в Украине клиенты Приватбанка стали чаще оплачивать покупки картами и электронными кошельками.
Экономическая правда
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