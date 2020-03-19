Під час карантину українці стали частіше розраховуватись картками - Приватбанк
За перший тиждень карантину в Україні клієнти Приватбанку стали частіше оплачувати покупки картками і електронними гаманцями.
Про це повідомляє прес-служба банку.
За даними фінустанови, з 11 по 18 березня обіг у мережі торгових POS-терміналів зріс на 37%, або на 3,6 млрд грн, в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.
"Найзначніше зростання безготівкових оплат припадає на аптеки та магазини товарів для здоров'я - на 51,7%. У продуктових магазинах та супермаркетах обсяг безготівкових оплат зріс на 39,2%", - йдеться у повідомленні.
За даними Приватбанку, з початку "карантинного" тижня обсяги зняття готівки в банкоматах знаходиться на середньодобовому рівні - вдвічі нижчому, ніж, наприклад, у передноворічний період.
Нагадаємо:
Приватбанк продовжить дію карток для виплат (зарплатні, пенсійні, соціальні картки) на 90 днів, якщо закінчення терміну дії картки припадає на період карантину.
Економічна правда
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