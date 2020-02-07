Мінекономіки пропонує пакет антикризових заходів: потреба в інвестиціях — 20 мільярдів
Міністерство економіки запропонувало профільному Комітету Верховної ради пакет антикризових заходів, в якому пропонується, зокрема, розширити фінансування інфраструктури, програми фінпідтримки та виробництва до 20 мільярдів гривень.
Про це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook.
"Ми запропонували пакет антикризових заходів. Головна пропозиція - розглянути можливість розширення фінансування програм та напрямків у розмірі 20 млрд грн, зокрема, на стимулювання напрямків транспортної інфраструктури, програми фінансової підтримки, секторальні програми виробництва, розвиток оборонно-промислового комплексу.
Також міністр зазначив, що наразі продовжує створюватися штаб з питань промисловості.
"Ми створюємо Координаційний центр з питань промисловості за участю галузевих об’єднань, окремих великих підприємств, аналітичних центрів, органів державної влади, напрацьовуємо можливі програми підтримки.
Сьогодні я попросив членів комітету підтримати наші законотворчі ініціативи та продовжити спільну роботу", - пише Милованов.
Нагадуємо:
Милованов заявив, що у січні українські промислові виробники поступово почали нарощувати обсяги виробництва.
У 2019 році промислове виробництво в Україні зменшилось на 1,8%.
За даними міністерства економіки у річному вимірі очікувалося падіння в 0,6%
У кінці грудня Мінекономіки створило штаб для боротьби з падінням промисловості
Українські металурги просять підтримки у держави та скаржаться на кризу в гірнично-металургійній сфері через зниження цін на світових сталевих ринках і часто необгрунтовані підвищення вартості послуг, які надають Укрзалізниця та Укренерго.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua