Мінекономіки створило штаб для боротьби з падінням промисловості

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має намір підписати з представниками промисловості меморандум щодо стратегії і плану дій, спрямованих на захист і розвиток промисловості, оскільки падіння промисловості набуло системного характеру.

Про це написав міністр Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook.

"Падіння промисловості набуло системного характеру і вимагає швидких дій держави. Мінекономіки працює над підписанням меморандуму з галуззю щодо першочергових кроків, стратегії і плану дій по захисту і розвитку промисловості", – написав Милованов.

Він також зазначив, що починає працювати штаб щодо поточної ситуації з інфраструктурою, в складі якого, крім представників промислових підприємств, – "Укрзалізниця" і морські порти.

"Уже розроблено 13 напрямків – векторів дій, які будуть скоро оприлюднені", – додав Милованов.

За словами міністра, якщо раніше падіння промисловості пояснювалося дією окремих факторів, то наразі падіння поглибилося – воно триває шостий місяць поспіль і охопило майже всі види промисловості.

Позитивні результати показали тільки хімічне, меблеве виробництво, ремонт і монтаж обладнання.

"Це свідчить про дію системних факторів, таких як нестача попиту, разом з негативним впливом зміцнення гривні на конкурентоспроможність вітчизняних виробників", – підкреслив глава Мінекономіки.

При цьому Милованов відзначає прискорення зростання будівництва.

"У січні-листопаді 2019 року в будівництві зростання прискорилося до 21,3% (плюс 20,8% в січні-жовтні 2019 року). Дані результати, в першу чергу, обумовлені значним збільшенням будівництва інженерних споруд та нежитлових будівель, яке активно фінансувалося за рахунок державного і місцевих бюджетів, коштів міжнародних донорів і власних коштів підприємств. в той же час в житловому будівництві зростання було досить незначним", – написав Милованов.

Нагадуємо:

Обсяги промислового виробництва в листопаді 2019 року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,5%.

В цілому з початку року зафіксовано падіння промвиробництва на 1,2%.

Економічна правда