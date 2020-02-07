У Мінекономіки показали січневе зростання промисловості

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що українські промислові виробники поступово починають нарощувати обсяги виробництва.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"У промисловості ми входимо у фазу зростання циклу. Вже у січні з'явилися ознаки відновлення металургії", - пише міністр.

Також Милованов наголосив, що по машинобудуванню експорт в РФ знизився з 2013 по 2019 рік з 5,5 млрд дол США до менш ніж 1 млрд дол США.

За його словами, лише частково це компенсується нарощенням експорту продукції машинобудування до країн ЄС з 2 млрд дол США у 2013 році до 3 млрд США у 2019 році.

"Але подальше нарощення експорту до ЄС - під загрозою, адже через запровадження ЄС протекціоністського інструменту carbon border tax вітчизняні виробники отримають збитки та втратять конкурентоспроможність", - пише міністр.

Нагадуємо:

У 2019 році промислове виробництво в Україні зменшилось на 1,8%.

За даними міністерства економіки у річному вимірі очікувалося падіння в 0,6%

У кінці грудня Мінекономіки створило штаб для боротьби з падінням промисловості

Українські металурги просять підтримки у держави та скаржаться на кризу в гірнично-металургійній сфері через зниження цін на світових сталевих ринках і часто необгрунтовані підвищення вартості послуг, які надають Укрзалізниця та Укренерго.

Економічна правда