Обсяги виробництва металургійної продукції в 2019 році — найнижчі в історії України

Українські металурги просять підтримки у держави та скаржаться на кризу в гірнично-металургійній сфері через зниження цін на світових сталевих ринках і часто необгрунтовані підвищення вартості послуг, які надають Укрзалізниця та Укренерго.

Про це йдеться в тексті звернення, розміщеного на офіційному сайті об'єднання "Укрметалургпром".



Як зазначає об’єднання, в 2019 році українська металургійна галузь, за прогнозами, завершатиме наступним чином:

виробництво чавуну – 20 млн т,

виробництво сталі – 20,5 млн т,

виробництво прокату – 18 млн т.

Це – найгірший показник за весь період існування незалежної України. Для порівняння, якщо у 2017 році було виплавлено 21,3 млн т сталі, то у попередньому році – 21,1 млн т.

Укрметалургпром

Серед причин кризи металургійники вбачають погіршення ситуації на глобальному ринку сталі: ціни на чавун, сталь та готовий прокат знизилися, у середньому, на 12%, а залізорудної сировини – на 25% відносно цін попередніх кварталів поточного року.

Також Укрметалургпром звертає увагу на підвищення тарифів Укрзалізниці та Укренерго.

За їх словами, Укрзалізниця вкотре підвищила тарифи на перевезення на 14,2%.

"Проте, за останні 8 місяців проблеми з забезпеченням залізничних перевезень вантажів ГМК не тільки не вирішено, але й погіршилися – через дефіцит тяги та впровадження з боку "Укрзалізниці" ініціативи з перевезення вантажів з більшою швидкістю за тарифом +20% (хоча повинно бути +100%) значено уповільнилась швидкість доставки вантажів ГМК, які перевозяться на загальних умовах", - йдеться у повідомленні.

В підсумку, як повідомляється, на "Укрзалізниці" у листопаді 2019 р. накопичилось більше 250 кинутих залізничних составів, гірничо-збагачувальні комбінати не виконують заплановані обсяги відвантаження, приріст залишків залізорудної сировини на їх складах за серпень-листопад перевершив 1 млн т.

Також об’єднання відмічає ріст тарифів на передачу електроенергії НЕК "Укренерго" — при затвердженому на 2019 рік тарифі 5,93 коп. за кВт-год, з 1.09.2019 р. тариф підвищено до 11,65 коп. за кВт-год (+96%).

Окремої уваги на думки працівників ГМК заслуговує заплановане НКРЕКП підвищення тарифів на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами: у разі його прийняття збільшення витрат споживачів природного газу досягне +0,8 тис. грн за 1 тис. куб.м, що обійдеться українській металургії ще в 2,0 млрд грн на рік.

Додаткові складності для українських експортерів також створює ревальвація гривні – з початку 2019 р. її курс зміцнився на 14% ( з 27,9 до 24 грн за долар).

"У доповнення до вищевказаного, мають місце такі законодавчі ініціативи, як законопроект 1210, який передбачає необгрунтоване багатократне підвищення ренти на здобування залізної руди, що за умови що склалися матиме катастрофічні наслідки.

Вже сьогодні практично повністю зупинені Дніпровський металургійний завод, агломераційна фабрика Південного ГЗК, призупинено частину виробничих потужностей Дніпровського металургійного комбінату, скорочено виробництво на ПрАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" та ПрАТ "Азовсталь".

Більшість інших підприємств галузі також опинилися на межі зупинення", - резюмують в Укрметалургпромі.

Економічна правда