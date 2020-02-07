Минэкономики предлагает пакет антикризисных мер: потребность в инвестициях — 20 миллиардов

Министерство экономики предложило профильному Комитету Верховной Рады пакет антикризисных мер, в котором предлагается, в частности, расширить финансирование инфраструктуры, программы финподдержки и производства до 20 миллиардов гривень.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

"Мы предложили пакет антикризисных мер. Главное предложение - рассмотреть возможность расширения финансирования программ и направлений в размере 20 млрд грн, в частности, на стимулирование направлений транспортной инфраструктуры, программы финансовой поддержки, секторальные программы производства, развитие оборонно-промышленного комплекса.

Также министр отметил, что сейчас продолжает создаваться штаб по вопросам промышленности.

"Мы создаем Координационный центр по вопросам промышленности с участием отраслевых объединений, отдельных крупных предприятий, аналитических центров, органов государственной власти, разрабатываем возможные программы поддержки.

Сегодня я попросил членов комитета поддержать наши законотворческие инициативы и продолжить совместную работу", - пишет Милованов.

Напомним:

Милованов заявил, что украинские промышленные производители в январе постепенно начали наращивать объемы производства.

В 2019 году промышленное производство в Украине уменьшилось на 1,8%.

По данным министерства экономики в годовом измерении ожидалось падение в 0,6%.

В конце 2019-го года Минэкономики создало штаб для борьбы с падением промышленности.

Украинские металлурги просят поддержки у государства и жалуются на кризис в горно-металлургической сфере из-за снижения цен на мировых стальных рынках и часто необоснованных повышениях стоимости услуг, оказываемых Укрзализныцей и Укрэнерго.

Экономическая правда