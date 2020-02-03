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Держстат оприлюднив дані про рекордний урожай зернових

Понеділок, 3 лютого 2020, 16:39
 

Україна за підсумками 2019-го року зібрала рекордний урожай зернових і зернобобових в обсязі 75,08 мільйона тонн.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Так валовий збір зерна виявився на 7,2% більше, ніж у 2018 році (70,06 млн т).

Середня врожайність склала 49,1 ц/га (у 2018 році - 47,4 ц/га).

 
Урожайність до 2018-го року включно

За даними відомства, обсяг виробництва культур зернових і зернобобових в масі після доробки склав:

- пшениця - 28,3 млн т (+ 15,0%),
- кукурудза на зерно - 35,8 млн т (+ 0,1%),
- ячмінь - 8,9 млн т (+ 21,2%),
- жито - 0,3 млн т (-15,1%),
- овес - 0,3 млн т (+ 0,8%),
- гречка - 0,1 млн т (-37,9%),
- сорго - 0,2 млн т (-1,2%),
- просо - 0,2 млн т (+ 110%),
- культури зернобобові - 0,7 млн т (-25,5%),
- горох - 0,6 млн т (-26,2%).

Нагадуємо, найприбутковішою зерновою культурою у 2019-му році був ячмінь, з рівнем рентабельності 47,2%

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