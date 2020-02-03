Госстат обнародовал данные о рекордном урожае зерновых в Украине
Украина по итогам 2019 года собрала рекордный урожай зерновых и зернобобовых в объеме 75,08 миллиона тонн.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Так валовой сбор зерна оказался на 7,2% больше, чем в 2018 году (70,06 млн т).
Средняя урожайность составила 49,1 ц/га (в 2018 году — 47,4 ц/га).
По данным ведомства, объем производства культур зерновых и зернобобовых в массе после доработки составил:
- пшеница — 28,3 млн т (+15,0%),
- кукуруза на зерно — 35,8 млн т (+0,1%),
- ячмень — 8,9 млн т (+21,2%),
- рожь — 0,3 млн т (-15,1%),
- овес — 0,3 млн т (+0,8%),
- гречиха — 0,1 млн т (-37,9%),
- сорго — 0,2 млн т (-1,2%),
- просо — 0,2 млн т (+110%),
- культуры зернобобовые — 0,7 млн т (-25,5%),
- горох — 0,6 млн т (-26,2%).
Напомним, самой прибыльной зерновой культурой 2019-го года стал ячмень с рентабельностью в 47,2%
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