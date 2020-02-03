Госстат обнародовал данные о рекордном урожае зерновых в Украине

Украина по итогам 2019 года собрала рекордный урожай зерновых и зернобобовых в объеме 75,08 миллиона тонн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так валовой сбор зерна оказался на 7,2% больше, чем в 2018 году (70,06 млн т).

Средняя урожайность составила 49,1 ц/га (в 2018 году — 47,4 ц/га).

Урожайность до 2018-го года включительно

По данным ведомства, объем производства культур зерновых и зернобобовых в массе после доработки составил:

- пшеница — 28,3 млн т (+15,0%),

- кукуруза на зерно — 35,8 млн т (+0,1%),

- ячмень — 8,9 млн т (+21,2%),

- рожь — 0,3 млн т (-15,1%),

- овес — 0,3 млн т (+0,8%),

- гречиха — 0,1 млн т (-37,9%),

- сорго — 0,2 млн т (-1,2%),

- просо — 0,2 млн т (+110%),

- культуры зернобобовые — 0,7 млн т (-25,5%),

- горох — 0,6 млн т (-26,2%).

Напомним, самой прибыльной зерновой культурой 2019-го года стал ячмень с рентабельностью в 47,2%