Кличко про цех, який заважає добудувати Шулявський міст: Аби знести ці сараї треба такі кошти?
Мер столиці Віталій Кличко сподівається добудувати Шулявський шляхопровід до початку літа. Водночас він зазначає, що досі не вирішена проблема із демонтажем п’ятого цеху заводу "Більшовик".
Джерело: пресслужба КМДА
Пряма мова: "Головна проблема у добудові Шулявського шляхопроводу – п’ятий цех заводу "Більшовик". Він давно не працює, напівзруйнований. І там сьогодні продають секонд-хенд. Сам завод "Більшовик" винен місту більше 200 мільйонів сплати за землю."
Деталі: За словами очільника столиці, Фонд держмайна пропонує придбати цей цех місту за 700 мільйонів. Кличко називає таку пропозицію – "пограбуванням мешканців Києва".
"Я питаю, аби знести ці сараї, треба платити такі кошти?!", – додав мер. Він також закликав киян тиснути на структуру, якщо Фонд не передасть цех на баланс міста.
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Нагадуємо:
Фонд держмайна оцінює вартість п’ятого цеху Першого київського машинобудівного заводу у майже 700 мільйонів гривень. Київська міська державна адміністрація повинна викупити цю нерухомість, щоб добудувати Шулявський шляхопровід.
"Розвалити аварійну будівлю (заводський цех. — ЕП), зробити там благоустрій, побудувати один заїзд — це робиться достатньо швидко. Це якщо нам вдасться домовитися з Фондом державного майна щодо п'ятого цеху заводу "Більшовик", – заявиви перший заступник мера Микола Поворозник.
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