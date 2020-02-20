Кличко о цехе, мешающем достроить Шулявский мост: Чтобы снести эти сараи нужны такие средства?

Мэр столицы Виталий Кличко надеется достроить Шулявский путепровод до начала лета. В то же время он отмечает, что до сих пор не решена проблема с демонтажем пятого цеха завода "Большевик".

Источник: пресс-служба КГГА

Прямая речь: "Главная проблема в достройке Шулявского путепровода - пятый цех завода "Большевик". Он давно не работает, полуразрушенный. И там сегодня продают секонд-хенд. Сам завод "Большевик" должен городу больше 200 миллионов уплаты за землю."

Детали: По словам главы столицы, Фонд госимущества предлагает приобрести этот цех городу за 700 миллионов. Кличко называет такое предложение – "ограблением жителей Киева".

"Я спрашиваю, чтобы снести эти сараи, надо платить такие деньги ?!", – добавил мэр. Он также призвал киевлян давить на структуру, если Фонд не передаст цех на баланс города.

Напомним:

Фонд госимущества оценивает стоимость пятого цеха Первого киевского машиностроительного завода в почти 700 миллионов гривен. Киевская городская государственная администрация должна выкупить эту недвижимость, чтобы достроить Шулявский путепровод.

"Развалить аварийное здание (заводской цех. - ЭП), сделать там благоустройство, построить один заезд – это делается достаточно быстро. Это если нам удастся договориться с Фондом государственного имущества по пятому цеху завода "Большевик", – заявил первый заместитель мэра Николай Поворозник.

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Украинская правда