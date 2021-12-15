Кличко знову пообіцяв відкрити Подільський міст "наступного року"

Мер Києва Віталій Кличко пояснює затримку завершення будівництва Подільского мосту низкою факторів, включно з "людським".

Джерело: Кличко, звітуючи про підсумки роботи міської влади в 2021 році

Пряма мова: "Окрема тема – добудова Подільсько-Вознесенського мостового переходу, якого чекають кияни. Ви планували і обіцяли відкрити автосполучення цим мостом цього року, але… Відкриємо наступного. На темпах будівництва позначилась і криза, яку спричинив коронавірус, були затримки з матеріалами через локдауни, люди хворіли…".

Деталі: Кличко нагадав, що звільнив свого заступника Олександра Густєлєва через затягування будівельних робіт.

Загальна протяжність Подільсько-Вознесенського мостового переходу – 10 кілометрів, і на 90% він готовий, запевняє мер.

За словами Кличка, цього року було внесено зміни в проєкт будівництва, передбачивши спорудження ще одного з’їзду на житловий масив Троєщина - вулицею Оноре де Бальзака та подальше будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену. Мер запевнив, що "особисто щодня контролює процес будівництва".

Пряма мова: "Цей мостовий перехід дуже важливий для столиці. І ми його добудуємо, що б там не було!".

Нагадаємо: Столичні прокуратури розслідують низку проваджень через привласнення коштів територіальної громади, службову недбалість під час будівництва Подільського мосту та спробу розкрадання. У жовтні столичні правоохоронці проводили огляд із залученням експертів та водолазів.

Валентина Романенко, УП