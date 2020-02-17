Фонд держмайна шукає інвесторів для трьох морпортів

Фонд державного майна хоче передати для приватизації 3 торговельні морські порти "Білгород-Дністровський", "Скадовськ" та "Усть-Дунайськ".

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Три морські порти, про які йде мова, є дуже збитковими для держави, їм навіть не вистачає грошей на повну виплату заробітної плати своїм працівникам.

Тож наше завдання – знайти відповідальних інвесторів, які не лише налагодять управління, але й допоможуть зберегти найцінніше – працівників портів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що рішення по "Скадовську" та "Усть-Дунайску" прийняли ще в грудні минулого року, а для порту "Білгород-Дністровський" готується документація і відповідне рішення найближчим часом

Нагадуємо:

21 січня "Рисоіл-Херсон" переміг в конкурсі на концесію Херсонського порту, який тривав з 12 вересня 2019-го року, компанія інвестує у порт близько 300 мільйонів гривень (інвестиційні зобов'язання).

4 лютого Шостий апеляційний суд Києва зупинив дію наказу про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця конкурсу на концесію Херсонського порту.

Згодом Міністерство інфраструктури успішно оскаржило рішення суду.

Раніше повідомлялось, що чотири приватних інвестори мають намір взяти участь у конкурсі на право оренди майна державного стивідора "Скадовський морський торговельний порт"