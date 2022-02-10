Фонд держмайна виставив на повторний аукціон завод із переробки алмазів
Фонд держмайна виставив на повторний приватизаційний аукціон підприємство з переробки алмазів - АТ "Вінницький завод "Кристал", стартова ціна - 89,9 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба ФДМ.
Аукціон відбудеться 4 березня - на аукціон виставили державний пакет акцій АТ "Вінницький завод "Кристал" у кількості 89932000 штук, що становить 100% статутного капіталу товариства.
Гарантійний внесок - 8 993 200 гривень.
Завод "Кристал" займається переробкою алмазів у діаманти.
"Все необхідне технологічне обладнання для процесу обробки алмазної сировини та виробництва ювелірних виробів з діамантовими вставками наявне в повному обсязі.
До складу об’єкта приватизації входять 14 одиниць нерухомого майна, а саме: виробничі, складські та нежитлові приміщення. Площа всіх будівель та споруд - 9533,0 м², розташований актив на земельній ділянці площею 1,9959 га", - кажуть у Фонді.
Також до власності активу входить рухоме майно:
- верстати;
- виробниче обладнання;
- автотранспортні засоби у кількості 10 одиниць.
Заявки для участі в електронному аукціоні приймаються до 3 березня.
Фонд державного майна вже виставляв на приватизацію 100% акцій АТ "Вінницький завод "Кристал" зі стартовою ціною 89,9 млн грн - на аукціоні 1 жовтня, але тоді покупця не знайшли.
Вінницький завод "Кристал" почав свою діяльність у 1973 році в системі алмазопереробної промисловості.
У 1992 році з метою розширення внутрішнього ринку збуту діамантів на підприємстві було створено ювелірне виробництво, яке виготовляє ювелірні вироби з дорогоцінних металів з вставками з діамантів та іншого дорогоцінного каміння.
У 2020 році підприємство перетворено в акціонерне товариство.
"На сьогодні є унікальним підприємством в Україні з переробки алмазів у діаманти. Підприємство може виготовляти діаманти класичних круглих форм огранки на 57 граней. На сьогодні АТ "Вінницький завод "Кристал" виготовляє більше 5000 моделей ювелірних прикрас", - кажуть у ФДМ.
Економічна правда
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