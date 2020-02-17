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Фонд госимущества ищет инвесторов для трех морпортов

Понедельник, 17 февраля 2020, 13:40
 

Фонд государственного имущества хочет передать для приватизации 3 торговых морских портов "Белгород-Днестровский", "Скадовск" и "Усть-Дунайск".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Трое морских портов, о которых идет речь, являются очень убыточными для государства, им даже не хватает денег на полную выплату заработной платы своим работникам.

Поэтому наша задача - найти ответственных инвесторов, которые не только наладят управление, но и помогут сохранить самое ценное - работников портов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что решение по "Скадовске" и "Усть-Дунайску" приняли еще в декабре прошлого года, а для порта "Белгород-Днестровский" готовится документация и соответствующее решение в ближайшее время.

Напомним:

Министерство инфраструктуры успешно обжаловало решение Шестого апелляционного суда Киева о блокировке результатов концессионного конкурса Херсонского морского порта.

21 января "Рисоил-Херсон" победил в конкурсе на концессию Херсонского порта, который продолжался с 12 сентября 2019-го года, компания инвестирует в порт около 300 миллионов гривень (инвестиционные обязательства).

4 февраля шестой апелляционный суд Киева приостановил действие приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и определения победителя конкурса на концессию Херсонского порта.

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Фонд госимущества порт приватизация

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