Чотири інвестори зацікавлені в оренді порту "Скадовськ"

Чотири приватних інвестори мають намір взяти участь у конкурсі на право оренди майна державного стивідора "Скадовський морський торговельний порт".

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації морських портів.

Зазначається, що Фонд держмайна у Херсонській області планує оголосити конкурс "найближчим часом".

"Оптимальним для розвитку порту Скадовськ, зважаючи на його невеликі розміри, Адміністрація морських портів вбачає пошук одного орендаря на всі майданчики, якими володіє держстивідор. Це дозволить запобігти можливим конфліктам між портовими операторами на обмеженій території.

Необхідною вимогою подальшого співробітництва з майбутнім інвестором, який має намір взяти в оренду майно держстивідора в Скадовську, має стати гарантований обсяг збільшення вантажопотоку, відповідно до якого АМПУ зможе планувати власні інвестиції в днопоглиблення порту Скадовськ", - заявив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

Як зазначає АМПУ, згідно з планами компаній "Амалтея Трейд", "Софія-1 плюс", "Чорномор Інвест Транс" та "Морські ворота", через Скадовський порт може бути організована перевалка аграрних вантажів, комплектуючих для вітроелектростанцій, полімерів, а також поромні перевезення з Туреччини та країн Кавказу.



"Обсяги перевалювання, оприлюднені потенційними інвесторами, становлять від 300 до 500 тисяч тонн на рік", - йдеться в повідомленні.



Економічна правда