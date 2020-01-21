Прем'єр: Херсонський морпорт передано у концесію, обсяг інвестицій — 300 мільйонів

"Рисоіл-Херсон" переміг в конкурсі на концесію Херсонського порту, який тривав з 12 вересня 2019-го року, компанія інвестує у порт близько 300 мільйонів гривень (інвестиційні зобов'язання).

Про це у Facebook повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

За словами прем’єра, заявкою передбачається висока ставка змінного концесійного платежу, сума якого складе 12 млн грн. одноразово та 7% доходу щорічно.

Крім того, переможець вкладе понад 18 млн грн в місцеву інфраструктуру.

Як раніше повідомлялось, період дії договору концесії триватиме 30 років.

Концесія - це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.

Нагадуємо:

20 січня ЗМІ повідомляли, що ТОВ "Рісойл-Херсон" перемогло в конкурсі на концесію майна "Херсонського морського торгового порту".

Risoil S.A. заснована в 2000 році в Женеві (Швейцарія).Основними напрямками діяльності компанії є забезпечення логістики масла, насипних і генеральних вантажів в портах Чорного моря, продаж і виробництво рослинних масел, торгівля зерновими та олійними культурами в контейнерах, зберігання і переробка агропромислових продуктів.

За роки свого розвитку компанія відкрила офіси і запустила виробництво в ряді країн Європейського Союзу, України та Грузії.

В Україні компанія володіє ТОВ "СП Рісо Термінал" в порту "Чорноморськ" (масло і зерновий комплекс), терміналом з перевалки рослинних масел ТОВ "Рісо Південь" в морському порту "Південний", ТОВ "Морський технічний центр" (спеціалізується на наданні комплексних послуг з перевалки контейнерів і навалювальних вантажів), ПрАТ "Роздільнянський елеватор" в Одеській області, олійнопресовим заводом ТОВ "Біоіл Універсал Україна"

У грудні 2019-го року мiнiстр iнфраструктури Владислав Криклiй заявив, що у 2020 роцi в урядi пiдготують до концесії порти "Маріуполь", "Бердянськ", "Чорноморськ" та частину Одеського порту.