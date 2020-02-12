Держкомпанії ховають інформацію про рівень зарплат у наглядових радах

Голова наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунер Фото: "Укрінформ"

ЕП опитала топові держкомпанії та три держбанки про рівень зарплат в їхніх наглядових радах. Жодна з держструктур не відповіла, вказавши одну або кілька причин.

Про це йдеться у статті ЕП.

Перша причина: інформація про зарплати - це конфіденційна інформація. Цю причину вказали у "Приватбанку" та "Укргазбанку".

"Відомості про майновий стан особи є конфіденційною інформацією, що підтверджується рішенням Конституційного Суду України від 30 жовтня 1997 року", - уточнили ЕП в "Укргазбанку".

Друга підстава – має місце захист персональних даних. Ці дані не можуть бути оприлюднені без згоди осіб, яких вони стосуються. На це пояснення послалися "Укргазбанк" і "Ощадбанк".

У відповіді "Укргазбанку" також було посилання на ч. 2 статті 11 закону "Про інформацію" та ч. 2 статті 14 закону "Про захист персональних даних", згідно яких поширення такої інформації здійснюється за згодою особи та виключно у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Юридичний нюанс в тому, що в цих законах йдеться про те, що до конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адресу, дату та місце народження. Про дохід в цьому переліку не йдеться.

Окрім того, за законом про захист персональних даних (ст.5), інформація про майно, доходи, витрати, яка зазначається у е-декларації не належить до інформації з обмеженим доступом.

Не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

Крім того, з 1 квітня 2018 року набули чинності антикорупційні вимоги до членів наглядової ради державних підприємств.

Відповідно до закону "Про запобігання корупції", вони повинні декларувати всі свої доходи і майно, отримані як в Україні, так і за її межами, включаючи доходи і майно членів сім’ї.

Третій варіант відповіді зводився до "у наших наглядових радах зарплата, як в постанові про умови оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад". Постанова встановлює рамки зарплат в залежності від річного доходу компаній. "Укрпошта" та "Бориспіль" вказали максимально допустимий розмір зарплати, без конкретизації. Хоча, як розповідають джерела ЕП в уряді, реальна зарплата, як правило, відповідає максимальним порогам, дозволеним законодавством.

В "Укренерго", Адміністрації морських портів та "Укрзалізниці" журналістський запит ЕП взагалі проігнорували.

Читайте детальніше у матеріалі: Каста обраних: Скільки і за що платять членам наглядових радах держкомпаній

Економічна правда