Госкомпании прячут информацию об уровне зарплат в набсоветах

Глава набсовета "Укрзализныци" Шевки Аджунер Фото: Укринформ

ЭП опросила топовые госкомпании и три госбанка об уровне зарплат в их наблюдательных советах. Ни одна из госструктур не ответила, указав одну или несколько причин.

Об этом говорится в статье ЭП.

Первая причина: информация о зарплатах - это конфиденциальная информация. Эту причину указали в "Приватбанке" и "Укргазбанке".

"Сведения об имущественном положении лица является конфиденциальной информацией, что подтверждается решением Конституционного Суда Украины от 30 октября 1997 года", - уточнили ЭП в "Укргазбанке".

Второе обоснование - имеет место защита персональных данных. Эти данные не могут быть обнародованы без согласия лиц, которых они касаются. На это объяснение сослались "Укргазбанк" и "Ощадбанк".

В ответе "Укргазбанка" также была ссылка на ч. 2 статьи 11 закона "Об информации" и ч. 2 статьи 14 закона "О защите персональных данных", согласно которым распространение такой информации осуществляется с согласия лица и исключительно в случаях, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

Юридический нюанс в том, что в этих законах говорится о том, что к конфиденциальной информации о физическом лице относятся, в частности, данные о его национальности, образовании, семейном положении, религиозных убеждениях, состояния здоровья, а также адрес, дата и место рождения. О доходе в этом перечне речь не идет.

Кроме того, по закону о защите персональных данных (ст.5), информация об имуществе, доходах, расходах, которая отмечается в е-декларации, не относится к информации с ограниченным доступом.

Не являются конфиденциальной информацией персональные данные, касающиеся лиц, занимающих должность, связанную с выполнением функций государства или органов местного самоуправления, должностных или служебных полномочий.

Кроме того, с 1 апреля 2018 года вступили в силу антикоррупционные требования к членам наблюдательного совета государственных предприятий.

Согласно закону "О предотвращениии коррупции", они должны декларировать все свои доходы и имущество, полученные как в Украине, так и за ее пределами, включая доходы и имущество членов семьи.

Третий вариант ответа сводился к "в наших наблюдательных советах зарплата, как в постановлении об условиях оплаты услуг и компенсации расходов членов наблюдательных советов". Постановление устанавливает рамки зарплат в зависимости от годового дохода компаний.

"Укрпочта" и "Борисполь" указали максимально допустимый размер зарплаты, без конкретизации. Хотя, как рассказывают источники ЭП в правительстве, реальная зарплата, как правило, соответствует максимальным порогам, разрешенным законодательством.

В "Укрэнерго", Администрации морских портов и "Укрзализныце" журналистский запрос ЭП вообще проигнорировали.

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Экономическая правда