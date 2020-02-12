Каста обраних: Скільки і за що платять членам наглядових радах держкомпаній

Члени незалежних наглядових рад державних компаній — одні з найбільш високооплачуваних працівників. Їх зарплати сягають десятків тисяч доларів. За що ці люди отримують такі гроші, та які ще у них є преференції?

"Наймімо когось, хто виведе нашу країну з бідності або велику державну компанію з кризи, і заплатімо йому за це дуже мало або нічого".

Саме на таке бачення на старті реформи корпоративного управління в Україні скаржилися члени незалежних наглядових рад в розмовах з журналістами.

За три роки спроб провести реформу в держсекторі підхід "знайти дешевого і висококваліфікованого" реальністю не став. Сьогодні рівень оплати праці членів незалежних наглядових рад держкомпаній сягає десятків тисяч доларів.

Так в Україні з’явився прошарок високооплачуваних посадовців, чия робота у широкого загалу викликає чимало запитань.

За що ці люди отримують такі гроші? Які ще преференції отримують? Які компетенції вони мають? Чи завжди рішення наглядових рад правильні? Що буде, якщо вони ухвалять помилкові рішення?

Нижче ЕП відповідає на ці запитання і пояснює, як влаштоване все зсередини.

Як працюють наглядові ради

Для українського держсектору незалежні наглядові ради — це новий тренд. На багатьох держпідприємствах наглядові ради були і раніше, але вони більше нагадували кишеньковий дорадчий орган, члени якого залежали від політичних сил чи певних бізнес груп.

Переломним став 2016 рік, коли Верховна Рада оновила правила управління об'єктами державної та комунальної власності. Ще через два роки парламентарі ухвалили закон про формування незалежних наглядових рад в держбанках.

Нове законодавство поклало початок створенню незалежних наглядових рад на ключових держпідприємствах. Ціль — запобігання політичному втручанню та корупції, розмежування функцій регулятора та власника, впровадження світових стандартів корпоративного управління.

Наразі нові наглядові ради працюють у державних банках, а також у низці державних компаній: "Нафтогазі", "Магістральних трубопроводах України", "Укрзалізниці", "Укренерго", "Укрпошті", "Укргідроенерго", "Адміністрації морських портів України" та "Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Яким повинен бути кількісний склад НР? Це питання регулюється законодавством та статутом підприємства. Але існує загальна вимога, що кількість членів наглядової ради не може бути менше п’яти осіб та більше 11.

Причому незалежні члени наглядової ради повинні становити більшість від її загального складу.

Які рішення ухвалюють НР? Режим роботи більшості наглядових рад, на перший погляд, схожий, але впливають на процеси та несуть відповідальність вони по різному.

Аби акціонер міг щось вимагати від наглядової ради, їй потрібно надати певні повноваження, за виконання яких вона нестиме відповідальність, пояснює незалежний член наглядової ради "Укрнафти" Андрій Бойцун.

В "Укрнафті", додає він, наглядова рада має повноваження призначати голову правління, але коли акціонером є держава, все ускладняється.

"Гляньте на "Нафтогаз", де Володимир Гройсман то звільняв, то не звільняв Андрія Коболєва, а наглядова рада писала прем'єру листи з проханням цього не робити. Якщо відсутня ясність щодо того, хто призначає менеджмент, то хто тоді має відповідати за результати його роботи?" — риторично запитує Бойцун.

Loading...

Показовий кейс Національної суспільної телерадіокомпанії України. Наглядова рада звільняла Зураба Аласанію за невідповідність кваліфікаційним вимогам, вона ж і оцінювала цю відповідність. На думку Бойцуна, якщо керівник був некваліфікований, то наглядова рада не повинна була його призначати.

"Якщо керівник показав результати, з якими наглядова рада погодилася і затвердила їх, то вона не повинна звільняти керівника. Якщо ж наглядова рада не задоволена результатами роботи компанії, то їх не слід затверджувати. Варто адекватно пояснити, що звільняє керівника саме за це", — каже Бойцун.

Інший випадок — скандальне звільнення членів наглядової ради Ощадбанку.

НБУ не погодив кандидатури п'яти членів, пояснивши це тим, що його не влаштувало рішення наглядової ради про продовження повноважень голови правління банку. При цьому Нацбанк не пояснив, що не так з кваліфікаційними характеристиками членів наглядової ради та які причини їх звільнення.

У чому різниця між наглядовими радами в державних компаніях в Україні та світі?

У світі процеси відбору кадрів та етапи роботи наглядових рад врегульовані, а їхні члени розуміють обсяг своїх обов'язків. В Україні члени новостворених наглядових рад змушені збиратися частіше, аби налаштовувати процеси.

Як повідомили ЕП в "Укрнафті", Ощадбанку та "Укрпошті", їхні наглядові ради збираються раз на місяць.

Додатково засідають комітети наглядових рад. Зазвичай їх є три — комітет з питань аудиту, комітет з питань ризиків та комітет з питань призначень та винагород.

Наглядова рада має право утворювати й інші комітети. Наприклад, НР Укрзалізниці створила комітет з питань комплаєнсу та антикорупції, який очолив колишній нардеп Сергій Лещенко.

За світовими мірками, засідання НР раз на місяць — це надто часто. Законодавство дозволяє збиратися раз на квартал.

У державному Приватбанку стверджують, що кількість засідань наглядової ради та її п'яти комітетів залежить від ситуації і потреби у розгляді питань. У січні відбулося чотири засідання наглядової ради та сім засідань її комітетів.

Майже завжди чергові засідання наглядових рад тривають весь день, комітетів — пів дня. Можливість брати участь у засіданнях онлайн передбачена, але використовується лише тоді, коли не вимагається особиста присутність.

В Укргазбанку повідомили, що протягом 2019 року члени наглядової ради взяли участь у 28 засіданнях наглядової ради та 36 засіданнях комітетів наглядової ради, тобто в середньому відбувалося п'ять-шість засідань на місяць.

Наглядова рада Укрзалізниці. Прес-конференція в липні 2018 року. Урядовий портал

Дуже секретні зарплати

Розмір зарплати членів наглядової ради державних підприємств визначається постановою Кабміну і залежить від розміру річного доходу підприємства.

"Середній розмір винагороди членів наглядових рад у більшості державних підприємств становить близько 100 тис грн на місяць, але у найбільших стратегічних компаніях — "Нафтогазі" чи "Укрзалізниці" — винагорода може бути більшою, оскільки їх фінансові показники становлять сотні мільярдів", — зазначає виконавчий директор Офісу реформ Кабміну Антон Ященко.

За його словами, у середньому член незалежної наглядової ради отримує 1,2 млн грн на рік.

Де платять більше*

Підприємство Дата формування наглядової ради Інформація про винагороду "Нафтогаз" Перший склад призначений у квітні 2016 року, у грудні 2017 року уряд оновив склад, обравши шість директорів. У 2018 році "Нафтогаз" витратив на забезпечення діяльності наглядової ради близько 53 млн грн, що включає оплату послуг членів наглядової ради у сумі 46 млн грн, а також 7 млн грн у вигляді відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням ними своїх обов'язків, та суми забезпечення страхування відповідальності цих посадових осіб після їх призначення. Винагорода незалежних директорів наглядової ради у 2018 році була визначена на рівні 6,328 млн грн на рік. "Укрзалізниця" Червень, 2018 рік Голова наглядової ради Шевкі Аджунер у 2019 році декларував дохід 650 тис грн на місяць. Колишній заступник Мінінфраструктури Олександр Кава опублікував дані про зарплати членів наглядової ради "Укрзалізниці" на рівні 588 тис грн на місяць. Член наглядової ради Даніель Білак у 2019 році декларував щомісячний дохід на рівні 332 тис грн. "Бориспіль" Травень, 2019 рік У "Борисполі" ЕП відповіли, що максимально допустимий розмір винагороди становить 1,37 млн грн на рік. Член наглядової ради Юрій Лавренюк у грудні 2019 року задекларував 125 тис грн місячного доходу. Укрексімбанк Червень, 2019 рік Домінік Мішель Марі Меню за червень-грудень 2019 року отримав 70,5 тис дол або 14,1 тис дол на місяць. Ласло Урбан за листопад-грудень — 17,9 тис дол або майже 6 тис дол на місяць. Дімітрі Шишлоза червень-грудень — 91 519 дол або 15,3 тис дол на місяць. Вікторія Страхова, згідно з е-декларацією, отримує на місяць 335 тис грн або 13,4 тис дол. Приватбанк У січні 2017 року Енгін Акчакоча обраний головою наглядової ради. У червні 2019 року рада була повністю укомплектована Згідно з е-декларацією, Юлія Мецгер отримує щомісяця 580 тис грн або близько 23,2 тис дол. "Укрпошта" Жовтень, 2018 рік Оксана Волчко отримує 125,6 тис грн або близько 5 тис дол щомісяця. Олександр Озеран — 101 тис грн або близько 4 тис дол. "Укренерго" Жовтень, 2018 рік Максимально допустимий розмір винагороди — 1,37 млн грн на рік. Заступники голови наглядової ради Олександр Поплавський та Сергій Кушнір у 2019 році декларували щомісячні суми на рівні 125 тис грн. * Дані з відкритих джерел, електронних декларацій та власних джерел в уряді та парламенті про рівень зарплати у наглядових радах держаних підприємств та державних банків. Дані не відображають повну картину, адже наглядові ради створювалися в різні роки, і поки в е-реєстрі є інформація не про всіх їхніх членів. Тим не менш, зібрані цифри дають уявлення про рівень зарплат цієї ланки посадовців.

Голова наглядової ради має право на додаткову винагороду в розмірі 20%. Члени наглядової ради мають право на додаткову винагороду в розмірі 10% від суми винагороди за участь у роботі комітету наглядової ради і право на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням ними своїх повноважень.

"Вищезгадана постанова про визначення зарплат у НР не дуже справедлива. Приміром, вона передбачає дуже велику зарплату для членів наглядових рад "Укрзалізниці" та "Нафтогазу" і значно меншу для "Укрпошти", — наголошує Бойцун.

В "Укрпошті" член наглядової ради отримує 4 тис євро на місяць, у "Нафтогазі" — 20 тис євро.

"Укрпошті" передбачених коштів не вистачає для залучення висококваліфікованого іноземного спеціаліста. З урахуванням навантаження та перельотів для міжнародного ринку ці цифри неконкурентні.

"Навіть зважаючи на активи цих компаній, це неправильно. Я не вважаю, що член наглядової ради "Укрпошти" працює в п'ять разів менше, ніж член наглядової ради "Нафтогазу" чи "Укрзалізниці", — говорить Бойцун.

ЕП опитала провідні державні компанії і три державні банки про рівень зарплат у їхніх наглядових радах. У кращому випадку компанії посилалися на згадану постанову уряду, у гіршому — вказували, що це конфіденційна інформація, захист персональних даних або ж просто ігнорували журналістський запит.

За законом про захист персональних даних, інформація про майно, доходи і витрати, яка зазначається в електронній декларації, не належить до інформації з обмеженим доступом.

Крім того, з 1 квітня 2018 року набули чинності антикорупційні вимоги до членів наглядових рад державних підприємств. Відповідно до закону "Про запобігання корупції", вони повинні декларувати майно і всі свої доходи, отримані в Україні та за її межами, включаючи доходи і майно членів сім'ї.

Як шукають членів наглядових рад

Відбір членів наглядових рад прописаний в законодавстві. Правила проведення конкурсів та кваліфікаційні вимоги визначає низка урядових постанов. Компанія-рекрутер теж визначається на конкурсній основі.

Наглядові ради формуються з членів, які представляють державу, та незалежних членів.

Представники держави — це кандидатури, відібрані на конкурсній основі і делеговані до НР державою. Наприклад, наглядові ради держбанків складаються з 9 членів, шість з яких є незалежні, а решта три — представники Верховної Ради, парламенту та президента.

Той же самий Лещенко, приміром, є представником держави в наглядовій раді "Укрзалізниці", а колишній корпоративний секретар Приватбанку Вікторія Страхова увійшла до наглядової ради Укрексімбанку за квотою президента.

Незалежні члени наглядових рад — це особи з бездоганною діловою репутацією, які не мають непогашеної судимості, не працюють на держслужбі і не займають виборну посаду.

Незалежні члени повинні становити більшість від її загального складу. Щодо держбанків, то закон прописує 12 критеріїв, для осіб, які не можуть бути незалежними членам НР.

Насамперед, це особи, які працювали в банку останні 5 років, є зовнішніми аудиторами банку, володіють його корпоративними правами, або навіть бенефіціари.

Пошук цих людей — справа тонка, хоча критерії для відбору членів наглядових рад прописані досить загально.

Яким вимогам повинен відповідати незалежний член наглядової ради? наявність повної цивільної дієздатності;

наявність вищої освіти, професійних знань та навичок, досвіду роботи та інших характеристик;

добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація;

не посідати виборні посади та не бути посадовою особою органів державної влади або місцевого самоврядування;

відсутність непогашеної судимості;

володіння необхідними компетенціями, визначеними комісією з конкурсного відбору, які не можуть відрізнятись від інших вимог та необхідних компетенцій, визначених для представників держави.

Порядок обрання членів наглядових рад також визначено постановою уряду.

Іноземців у наглядових радах зазвичай більше, вони також частіше очолюють наглядові ради. Однак пропорції за ознакою громадянства ніде не прописані.

"Деякі іноземні кандидати кажуть, що не будуть працювати на ці гроші, а деякі українські кандидати кажуть, що за ці гроші не будуть подавати е-декларацію. Успіх відбору кандидатів залежить від того, кого на що вдасться вмовити", — ділиться враженнями з ЕП співрозмовник в уряді.

Більша присутність іноземців — це результат політичного компромісу, який склався на старті реформи. Цей компроміс не дозволяє віддати державні активи під контроль іноземців, але дозволяє використовувати їхній досвід.

Співрозмовники ЕП в наглядових радах називають дві основні підстави для такого підходу. Перша — брак спеціалістів потрібного рівня в Україні.

Друга — іноземці більш незалежні від українських судів. На них, мовляв, складніше натиснути. Якщо проти них і будуть судові позови, то процеси відбуватимуться в міжнародних судах, а не в "чесних і справедливих" українських.

У договорах з іноземними членами наглядових рад як правило є пункт про Directors and Officers Liability Insurance — страхування на випадок помилково ухваленого рішення. На кримінальні злочини воно, до речі, не поширюється.

Страховка покриває витрати на юристів при судових процесах і може допомогти у випадках, коли, приміром, через рік до наглядової ради приходить міноритарний акціонер і стверджує, що "рік тому ви ухвалили хибне рішення".

Логіка страхування в тому, що наглядова рада ухвалює рішення в конкретний момент, виходячи з певних даних та навичок і має право на помилку.

Людина може бути членом максимум п'яти наглядових рад, хоча оптимальним є членство не більш ніж у двох наглядових радах. Випадків сумісництва в Україні поки небагато, але вони є.

Колишній директор Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевкі Аджунер очолює наглядові ради "Укрзалізниці" та "Укренерго". Коли він очолив наглядову раду Ощадбанку, у нього виник конфлікт інтересів. "Укрзалізниця" була одним з найбільших клієнтів "Ощадбанку". За даними джерел ЕП, у тому числі через конфлікт інтересів Нацбанк не погодив його кандидатуру.

Інший приклад — Оксана Волчко, яка тривалий час працювала в Raiffeisen Bank Aval, зараз є членом наглядових рад "Укрпошти" та Укргазбанку.

Як зміниться підхід до визначення зарплат

Після скандалу з високими зарплатами міністрів прем'єр доручив Мінекономіки переглянути зарплати топменеджерів і наглядових рад державних компаній. У розмові з ЕП перший заступник цього міністерства Павло Кухта повідомив, що уряд працює над цим питанням, наразі рішення ще не ухвалені.

На його думку, для керівників компаній у визначенні заробітної плати є сенс запровадити певні "стелі", які б співвідносилися із зарплатами в аналогічних компаніях в Україні та інших країнах і залежали б від показників роботи компаній. Нові правила не повинні дозволяти керівникам виходити за ці "стелі".

"Є випадки зловживань своїми повноваженнями і завищення річних виплат. Можливість для такого завищення існує при розподілі прибутку за результатами року. Керівники знаходять юридичні підстави і зараховують собі частину прибутку як бонуси чи винагороди", — говорить Кухта.

В оплаті роботи членів наглядових рад державних компаній теж є велика різниця, визнає він. Хоча, резюмує чиновник, низьких зарплат у цьому сегменті бути не може: членів наглядових рад наймають рекрутери на ринкових умовах.