Білл Гейтс купив першу у світі екологічну яхту за 640 мільйонів доларів — ЗМІ

Співзасновник Microsoft та один із найбагатших людей світу Білл Гейтс замовив першу у світі екологічну супер-яхту (з водневим двигуном) за 644 млн доларів, яхту спустять на воду у 2024 році.

Про це пише The Guardian.

Яхта Aqua довжиною 112 метрів повністю працює на рідкому водні - про це на виставці яхт у Монако у 2019 році оголосила нідерландська дизайнерська фірма Sinot, яка розробила дизайн судна.

Яхта має 5 палуб та місця для розміщення 14 гостей та 31 члена екіпажу, а також - спа-салон, басейн, вертолітний майданчик і тренажерний зал.

"Судно навряд чи спустять на воду до 2024 року. Яхта має потенціал досягти швидкості у 17 вузлів (приблизно 20 км/год) та пропливти при повному запасі палива 3750 миль (близько 6035 кілометрів).

"Ця інвестиція підкреслює давній інтерес Гейтса до альтернативних видів палива та його ентузіазм до нових технологій.

Він є одним з інвесторів каліфорнійського стартапу Heliogen, який розробляє систему з перетворення сонячних променів у джерело енергії, яке може нагрівати матеріали до 1000 градусів за Цельсієм.

Економічна правда