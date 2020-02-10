Білл Гейтс купив першу у світі екологічну яхту за 640 мільйонів доларів — ЗМІ
Співзасновник Microsoft та один із найбагатших людей світу Білл Гейтс замовив першу у світі екологічну супер-яхту (з водневим двигуном) за 644 млн доларів, яхту спустять на воду у 2024 році.
Про це пише The Guardian.
Яхта Aqua довжиною 112 метрів повністю працює на рідкому водні - про це на виставці яхт у Монако у 2019 році оголосила нідерландська дизайнерська фірма Sinot, яка розробила дизайн судна.
Яхта має 5 палуб та місця для розміщення 14 гостей та 31 члена екіпажу, а також - спа-салон, басейн, вертолітний майданчик і тренажерний зал.
"Судно навряд чи спустять на воду до 2024 року. Яхта має потенціал досягти швидкості у 17 вузлів (приблизно 20 км/год) та пропливти при повному запасі палива 3750 миль (близько 6035 кілометрів).
"Ця інвестиція підкреслює давній інтерес Гейтса до альтернативних видів палива та його ентузіазм до нових технологій.
Він є одним з інвесторів каліфорнійського стартапу Heliogen, який розробляє систему з перетворення сонячних променів у джерело енергії, яке може нагрівати матеріали до 1000 градусів за Цельсієм.
Економічна правда
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