Билл Гейтс купил первую в мире экологическую яхту за 640 миллионов долларов — СМИ
Соучредитель Microsoft и один из богатейших людей мира Билл Гейтс заказал первую в мире экологическую супер-яхту (с водородным двигателем) за 644 млн долларов, яхту спустят на воду в 2024 году.
Об этом пишет The Guardian.
Яхта Aqua длиной 112 метров полностью работает на жидком водороде - об этом на выставке яхт в Монако в 2019 году объявила нидерландская дизайнерская фирма Sinot, которая разработала дизайн судна.
Яхта имеет 5 палуб и места для размещения 14 гостей и 31 члена экипажа, а также - спа-салон, бассейн, вертолетную площадку и тренажерный зал.
"Судно вряд ли спустят на воду до 2024 года. Яхта имеет потенциал достичь скорости в 17 узлов (примерно 20 км/ч) и проплыть при полном запасе топлива 3750 миль (около 6035 километров).
"Эта инвестиция подчеркивает давний интерес Гейтса к альтернативным видам топлива и его интерес к новым технологиям.
Он является одним из инвесторов калифорнийского стартапа Heliogen, который разрабатывает систему по преобразованию солнечных лучей в источник энергии, который может нагревать материалы до 1000 градусов по Цельсию.
Экономическая правда
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