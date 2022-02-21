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Нікель подорожчав до 11-річного максимуму на тлі побоювань щодо постачання з РФ

Понеділок, 21 лютого 2022, 20:50 - Олексій Павлиш
 
getty images

Ціни на нікель у понеділок піднялися до найвищого рівня за більш ніж десятиліття на тлі побоювань припинення постачання з Росії.

Про це пише Reuters.

На Лондонській біржі металів нікель виріс на 0,8% до 24 335 доларів за тонну о 17:03 за Гринвічем, перед цим досягнувши 24 610 доларів за тонну - найвищого рівня з серпня 2011 року.

"Буде надбавка за ризик для нікелю, враховуючи потенційні збої з боку Росії, а запаси є низькими", - сказав аналітик ING Венью Яо.

Мідь подешевшала на 0,6% до 9898 доларів за тонну, алюміній подорожчав на 0,5% до 3278 доларів, цинк впав у ціні на 0,6% до 3553 доларів, свинець знизився в ціні на 0,9% до 2327 доларів.

На Росію припадає 10% світових постачань нікелю - зазначається, що поставки можуть припинитися через можливі санкції у разі вторгнення РФ в Україну.

Також серед причин подорожчання нікелю - збільшення попиту на електромобілі в Китаї, що загрожує подальшим скороченням запасів нікелю.

Нагадаємо:

Ціни на нікель зросли до найвищого рівня за останнє десятиліття на тлі зменшення запасів та нарощення виробництва електромобілів.

Економічна правда

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