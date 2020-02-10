Магазини Київстар обслужили в 2019-му році на мільйон більше абонентів

Минулого року торгові точки мобільного оператора Київстар обслужили 14 мільйонів абонентів, що на 1 мільйон більше ніж в 2018-му році.

Про це повідомляє прес-реліз компанії

Повідомляється, що у 2019-му році роздрібна мережа фірмових магазинів Київстар поповнилась 53 новими торговими точками та нараховує тепер 487 магазинів.

Найбільш популярним сервісом стала заміна Sim на Usim-карти з підтримкою 4G. Всього спеціалістами компанії було проведено більше 2,5 млн. операцій. За весь період можливостями 4G скористалось понад 10 млн. абонентів.

Друга за затребуваністю послуга, за якою абоненти Київстар частіше всього звертались в магазини – зміна тарифного плану та перехід на контрактну форму обслуговування.

В 2019 році компанія впровадила в 200 магазинах сервіс Winfospot, який при підключенні до wi-fi перенаправляє абонента на спеціальну сторінку. Там абонент може отримати консультацію та закрити ряд сервісних питань самостійно, не витрачаючи час на чергу.

Завдяки цьому сервісу в 2019 році було реалізовано більше 300 000 сервісних операцій.

Нагадуємо, у 3-му кварталі 2019 року середній дохід оператора "Київстар" від абонента мобільного зв'язку становив 69 гривень.





