У "Київстарі" розповіли, скільки у середньому заробляють на 1 абоненті

У 3 кварталі 2019 року середній дохід оператора "Київстар" від абонента мобільного зв'язку становив 69 гривень.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що у 3 кварталі кількість абонентів, які користуються мобільним інтернетом, зросла на 12%, а використання дата-трафіку на абонента - на 69%.

Капітальні витрати "Київстару" становили 1,4 млрд грн - це на 86% більше, ніж в аналогічному кварталі 2018 року.

Загальний дохід компанії збільшився на 18,3% - до 5,8 млрд грн. Виручка від послуг мобільного зв’язку зросла на 18,8%, до 5,4 млрд грн.

Доходи від послуг мобільної передачі даних збільшились на 36,9% у порівнянні з 3 кварталом 2018 року, до 2,8 млрд грн, і становлять 51% у загальному доході від мобільного зв’язку.

У компанії повідомили, що доходи від послуг фіксованого зв'язку у 3 кварталі зросли на 10,3% - до 333 млн грн.

"Кількість абонентів, що підключили послугу "Домашній інтернет", збільшилась на 11% і досягла 981 тис. Середній дохід (ARPU) від абонента цієї послуги зріс на 4%, порівняно з 3 кварталом 2018, до 74 грн на абонента.

Це пояснюється стабільним попитом клієнтів на інноваційні пропозиції Київстар, завдяки яким можна користуватись послугами мобільного зв’язку, фіксованого інтернету та цифрового ТБ за єдиним рахунком, при цьому суттєво заощаджуючи на повному комплексі послуг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 3 кварталі компанія сплатила податків, зборів та платежів за радіочастоти на суму 2 млрд грн.

Економічна правда