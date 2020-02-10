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Магазины Киевстар обслужили в 2019-м году на миллион больше абонентов

Понедельник, 10 февраля 2020, 12:24
 

В прошлом году торговые точки мобильного оператора Киевстар обслужили 14 миллионов абонентов, что на 1 миллион больше чем в 2018-м году.

Об этом сообщает пресс-релиз компании.

Сообщается, что в 2019-м году розничная сеть фирменных магазинов Киевстар пополнилась 53-мя новыми торговыми точками и насчитывает теперь 487 магазинов.

Наиболее популярным сервисом стала замена Sim на Usim-карты с поддержкой 4G. Всего специалистами компании было проведено более 2,5 млн. операций. За весь период возможностями 4G воспользовалось более 10 млн. абонентов.

Вторая по востребованности услуга, с которой абоненты Киевстар чаще всего обращались в магазины - изменение тарифного плана и переход на контрактную форму обслуживания.

В 2019 году компания внедрила в 200-х магазинах сервис Winfospot, который при подключении к wi-fi перенаправляет абонента на специальную страницу. Там абонент может получить консультацию и закрыть ряд сервисных вопросов самостоятельно, не тратя время на очередь.

Благодаря этому сервису в 2019 году было реализовано более 300 000 сервисных операций.

Напомним, в 3-м квартале 2019 года средний доход оператора "Киевстар" от абонента мобильной связи составлял 69 гривень.

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Киевстар мобильная связь

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