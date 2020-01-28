Всі розділи
Укр / Рус

У Нацбанку розповіли, що заважає здешевити кредити в Україні

Вівторок, 28 січня 2020, 15:43
 

У НБУ заявили, що банки все ще побоюються зменшувати ставки за кредитами через низку ризиків, серед яких - недостатня реформованість судової системи та складність стягнення і реалізації застави.

Про це повідомляє прес-служба регулятора у Facebook.

У Нацбанку зазначили, що із II півріччя 2019 року знижується рівень ставок строкових депозитів - з близько 15% річних у серпні 2019 року до 13% річних у січні 2020 року.

"Таке зниження корелює зі зниженням інфляції в Україні. Тому ми бачимо, що поступово політика, спрямована на зниження інфляції, яку Національний банк проводив з 2015 року, сприяла і зниженню вартості фондування, а вартість фондування - це 2/3 від вартості позик.

Але важлива і ціна ризику, яку банки закладають у вартість кредиту", - підкреслили у НБУ.

Серед факторів, які впливають, на ціну ризику, у Нацбанку, зокрема, назвали:

  • недостатню реформованість судової системи, що не дозволяє повноцінно захистити права кредиторів;
  • складність (а, часом, і неможливість) стягнення та реалізації застави;
  • недостатня кількість прозорих та платоспроможних позичальників;
  • для ринку іпотеки - недостатня прозорість та врегульованість ринку нерухомості.

"Без усунення цих перепон навіть подальше здешевлення фондування не дозволить реалізувати весь потенціал для відновлення кредитування в Україні", - додали в прес-службі регулятора.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ кредити

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У 2019 році слідчі приходили до НБУ за документами 155 разів 28 січня 2020, 14:04
НБУ оскаржив скасування штрафу, накладеного на один із банків 28 січня 2020, 09:25
Власник Rozetka отримав дозвіл надавати платіжні послуги 27 січня 2020, 16:38
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!