Всі розділи
Укр / Рус

НБУ другий тиждень поспіль викуповує валюти на ринку

Понеділок, 14 лютого 2022, 09:27 - Дана Гордійчук
 
unsplash

Національний банк придбав на міжбанку 253,2 млн доларів протягом тижня 07-11 лютого.

Про це відомо з даних НБУ.

З загальної суми, 80 млн доларів було придбано за найкращим курсом, решту – за єдиним. Також регулятор продав 50 млн доларів за єдиним курсом.

Усього від початку року НБУ придбав 606,9 млн доларів на міжбанку, продав – 1,56 млрд доларів.

Протягом 2021 року НБУ викупив на міжбанківському валютному ринку 3,69 млрд доларів, а продав – 1,28 млрд доларів.

Раніше НБУ заявляв, що в найближчі квартали утримається від планових щоденних інтервенцій із купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення резервів.

Нагадуємо:

Національний банк вперше від початку року придбав на міжбанку 20 млн доларів, водночас регулятор продав 321 млн доларів протягом тижня 17-21 січня.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ валюта

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Банки за рік скоротили обсяг проблемних кредитів до 30% 10 лютого 2022, 17:09
Банки в Україні заробили рекордну за весь час суму: хто отримав найбільше 8 лютого 2022, 17:20
НБУ планує оновити обов'язкові нормативи для страховиків 8 лютого 2022, 13:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті