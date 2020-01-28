В Нацбанке рассказали, что мешает удешевить кредиты в Украине

В НБУ заявили, что банки все еще опасаются уменьшать ставки по кредитам из-за ряда рисков, среди которых - недостаточная реформованисть судебной системы и сложность взыскания и реализации залога.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора в Facebook.

В Нацбанке отметили, что со II полугодия 2019 года снижается уровень ставок срочных депозитов - с около 15% годовых в августе 2019 года до 13% годовых в январе 2020 года.

"Такое снижение коррелирует со снижением инфляции в Украине. Поэтому мы видим, что постепенно политика, направленная на снижение инфляции, которую Национальный банк проводил с 2015 года, способствовала и снижению стоимости фондирования, а стоимость фондирования - это 2/3 от стоимости займов.

Но важна и цена риска, которую банки закладывают в стоимость кредита", - подчеркнули в НБУ.

Среди факторов, влияющих на цену риска, в Нацбанке, в частности, назвали:

недостаточную реформованисть судебной системы, которая не позволяет полноценно защитить права кредиторов;

сложность (а, порой, и невозможность) взыскания и реализации залога;

недостаточное количество прозрачных и платежеспособных заемщиков;

для рынка ипотеки - недостаточная прозрачность и урегулированность рынка недвижимости.

"Без устранения этих преград даже дальнейшее удешевление фондирования не позволит реализовать весь потенциал для возобновления кредитования в Украине", - добавили в пресс-службе регулятора.

Экономическая правда