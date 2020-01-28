У 2019 році слідчі приходили до НБУ за документами 155 разів

Упродовж 2019 року Нацбанк надавав доступ до речей і документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 155 разів.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема, за ініціативою Генпрокуратури - 62 рази, Нацполіції - 28 разів, СБУ - 19 разів, НАБУ - 18 разів, ДФС - 16 разів, ДБР - 12 разів.

"Усього за II півріччя 2019 року Національний банк надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 78 разів. Найактивніше Національний банк співпрацював з Генеральною прокуратурою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за 2016-2018 роки НБУ надавав правоохоронцям доступ до інформації 453 рази.

Економічна правда