В 2019 году следователи приходили в НБУ по документы 155 раз

В течение 2019 года Нацбанк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 155 раз.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, по инициативе Генпрокуратуры - 62 раза, Нацполиции - 28 раз, СБУ - 19 раз, НАБУ - 18 раз, ДФС - 16 раз, ГБР - 12 раз.

"Всего за II полугодие 2019 года Национальный банк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 78 раз. Наиболее активно Национальный банк сотрудничал с Генеральной прокуратурой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за 2016-2018 годы НБУ предоставлял правоохранителям доступ к информации 453 раза.

Экономическая правда