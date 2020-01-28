Болгария заместит 50% газа из РФ импортом из США и Азербайджана
Болгария, получающая почти весь потребляемый газ из России - около 3-х миллиардов кубометров в год, к концу года намерена получать 50% из Азербайджана и США.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Болгарии.
"Что касается природного газа, наша страна будет продолжать работу по диверсификации своих источников и маршрутов для страны. Болгария и США имеют широкое поле сотрудничества в области сжиженного природного газа.
По словам министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой, к концу этого года 50% потребления природного газа в стране будет диверсифицировано", - говорится в сообщении.
Петкова отметила, что из всего потребления природного газа в стране - 3 млрд кубометров - половина будет диверсифицирована за счет поставок газа из Азербайджана (по газопроводу TANAP) и поставок СПГ.
Напомним:
С 1 января 2020 года Болгария получает российский природный газ через Турцию (газопровод Турецкий поток), а не через Украину, как это было раньше.
В июне прошлого года Болгария получила первые объемы американского СПГ. По итогам 2019 года было поставлено почти 0,5 млрд куб. м газа в виде СПГ.
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