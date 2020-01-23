Кравцов розповів про рекордний прибуток Укрзалізниці за 2019 рік
Укрзалізниця очікує показник прибутку за підсумками діяльності у 2019 році на рівні 2,5-3 млрд грн.
Про це повідомив очільник компанії Євген Кравцов у інтерв’ю "BBC News Україна".
"Укрзалізниця змогла зі збитків у понад 5 млрд гривень вийти на рекордну прибутковість. Попередньо, за минулий рік ми виходимо на прибуток 2,5-3 млрд гривень", — наголосив він.
Водночас Кравцов нагадав про збитковість пасажирських перевезень, та потребу у докапіталізації.
"Пасажирські перевезення приносили 200-500 млн доларів збитків на рік для компанії. Компанія з'їдала свою амортизацію, не відновлювала рухомий склад, зношеність якого складає зараз близько 80%. Так, компанія зараз функціонує стабільно, але для того, щоб покращити якість, нам необхідні великі капітальні витрати", — резюмував голова Укрзалізниці.
Нагадуємо:
Збитки Укрзалізниці в пасажирському секторі за результатами 2019 року можуть перевищити 12 мільярдів гривень.
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" за підсумками 2018 року збільшила чистий прибуток на 78% в порівнянні з 2017 роком - до 203,9 млн грн,
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що центральний залізничний вокзал в Києві в 2019 році приніс 54 мільйона гривень збитків, раніше глава Укрзалізниці Євген Кравцов називав цифру в 87 мільйонів гривень.
30 грудня голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов заявив, що припиняє контракт із компанією, щоб почати роботу в публічному державному секторі.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua