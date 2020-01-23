Кравцов рассказал о рекордной прибыли Укрзализныци за 2019 год

"Укрзализныця" ожидает показатель прибыли по итогам 2019 года на уровне 2,5-3 млрд гривень.

Об этом сообщил глава УЗ Евгений Кравцов в интервью BBC News Україна.

"Укрзализныце" удалось из убытков более чем 5 млрд грн выйти на рекордную доходность. Предварительно за прошлый год мы выходим на прибыль 2,5-3 млрд грн", - заявил Кравцов.

В тоже время Кравцом напомнил про убыточность пассажирских перевозок, и потребность в докапитализации.

"Пассажирские перевозки приносили $200-500 млн убытка в год. Компания "съедала" свою амортизацию, не возобновляла подвижной состав, износ которого сейчас составляет около 80%. Так, сейчас работаем стабильно, но для повышения качеств нам нужны большие капитальные затраты", - добавил руководитель УЗ.

Напомним:

Убытки Укрзализныци в пассажирском секторе по результатам 2019 года могут превысить 12 миллиардов гривен.

Как сообщалось, "Укрзализныця" по итогам 2018 года увеличила чистую прибыль на 78% по сравнению с 2017 годом - до 203,9 млн грн.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что центральный железнодорожный вокзал в Киеве в 2019 году принес 54 миллиона гривень убытков, ранее глава Укрзализныци Евгений Кравцов называл цифру в 87 миллионов гривень.

30 декабря глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявил, что прекращает контракт с компанией, чтобы начать работу в публичном государственном секторе.

Экономическая правда