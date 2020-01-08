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В УЗ назвали суму збитків від пасажирських перевезень у 2019 році

Середа, 8 січня 2020, 15:35
 

Збитки Укрзалізниці в пасажирському секторі за результатами 2019 року можуть перевищити 12 мільярдів гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

В УЗ зазначили, що у 2019 році прийняли в експлуатацію 18 нових пасажирських вагонів українського виробника (16 вагонів купейного типу та два типу СВ). Також компанія передплатила поставку ще 26 вагонів у 2020 році.

"Окрім закупівлі нових, Укрзалізниця також оновлює парк пасажирських вагонів за рахунок капітально-відновлювального ремонту (КВР), що значно подовжує термін їхньої експлуатації. Так, минулого року компанія оновила 29 вагонів: термін їх експлуатації продовжили на 14 років. Загальна сума інвестицій у КВР у 2019 році перевищила 340 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку минулого року компанія повідомляла, що за результатами 2018 року збитки від пасажирських перевезень склали 12,4 млрд грн, з них приблизно 60% - від приміських перевезень.

Економічна правда

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Укрзалізниця

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