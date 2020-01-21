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У "Нафтогазі" розповіли, коли можуть запустит віртуальний імпорт газу зі Словаччини

Вівторок, 21 січня 2020, 13:35
 

У "Нафтогазі" сподіваються, що протягом 2020 року запустять віртуальний імпорт газу зі Словаччини - у такому випадку не потрібно буде фізично транспортувати російський газ через Україну до Словаччини, а потім прокачувати його назад.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

"Є фізичний потік газу із Словаччини в Україну. Сподіваємось, з цього року незалежний оператор, у рамках нових домовленостей зі словацькою стороною та Газпромом, зможе відкрити віртуальний реверс. Це вигідніше - не треба витрачати газ на прокачку туди й назад", - підкреслили у компанії.

Нагадаємо:

Україна може за рік отримувати з Польщі 6,6 млрд кубометрів газу шляхом фізичних поставок, а ще 3,2 млрд кубометрів може забезпечити віртуальний реверс.

Економічна правда

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Нафтогаз газ Словаччина

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