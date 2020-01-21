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В "Нафтогазе" рассказали, когда могут запустить виртуальный импорт газа из Словакии

Вторник, 21 января 2020, 13:35
 

В "Нафтогазе" надеются, что в течение 2020 года запустят виртуальный импорт газа из Словакии - в таком случае не нужно будет физически транспортировать российский газ через Украину в Словакию, а затем прокачивать его обратно.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Есть физический поток газа из Словакии в Украину. Надеемся, с этого года независимый оператор, в рамках новых договоренностей со словацкой стороной и Газпромом, сможет открыть виртуальный реверс. Это выгоднее - не надо тратить газ на прокачку туда и обратно", - подчеркнули в компании.

Напомним:

Украина может за год получать из Польши 6,6 млрд кубометров газа путем физических поставок, а еще 3,2 млрд кубометров может обеспечить виртуальный реверс.

Экономическая правда

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Нафтогаз газ Словакия

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