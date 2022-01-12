"Нафтогаз" розповів, скільки податків сплатив торік

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Підприємства групи "Нафтогаз" збільшив податкові відрахування до бюджету на 12,6%.

Про це повідомила пресслужба НАКу.

Так, загальна сума сплачених групою податків та зборів становила 116 млрд грн у 2021 році. У "Нафтогазі" зазначили, що таким чином забезпечили близько 10,7% усіх надходжень держбюджету в 2021 році.

Зокрема, група "Нафтогаз" перерахувала близько 106 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів, що на 4 млрд грн перевищує аналогічний показник за 2020 рік. Це 17% усіх надходжень за рік, які адмініструє Податкова.

Також під час митного оформлення імпортованого природного газу протягом 2021 року НАК сплатила до держбюджету 10,3 млрд грн податку на додану вартість. Така сума становить майже 3% від загальної суми митних надходжень торік.

Нагадуємо:

15 найбільших державних компаній України, які обрані урядом для реформи корпоративного управління, прозвітували про фінансові результати за 9 місяців 2021 року - 10 із 15 прозвітували про прибуток.

Нафтогаз прозвітував про прибуток 9,78 млрд грн за три квартали 2021 року, водночас сукупний чистий збиток групи підприємств, якими керує Нафтогаз, становив 4,37 млрд грн.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Економічна правда