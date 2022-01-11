"Укргазвидобування" вперше продала газ на біржі

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Дочірня компанія "Нафтогазу", "Укргазвидобування", 11 січня вперше за весь час реалізувала газ на біржі.

Про це відомо з даних торгів на Українській енергетичній біржі.

Компанія реалізувала 4 лоти обсягом 200 тисяч кубометрів газу за ціною 35,3 тисячі грн. Термін поставки – з 12 до 19 січня.

Усього "Укргазвидобування" виставила на продаж 100 лотів обсягом 50 тисяч кубометрів кожен. Таким чином загальний обсяг газу, запропонованого на продаж – 5 млн кубів.

Стартова ціна ресурсі становить 41,14 тис. грн за тисячу кубометрів.

Нагадуємо:

"Укргазвидобування" у 2021 році скоротило валовий видобуток природного газу на 3,7% (на 527,3 мільйона кубометрів) порівняно з 2020 роком – до 13,67 мільярда кубометрів.

Секретаріат Європейської Спільноти вважає, що виведення газу ПАТ "Укргазвидобування" ("дочка" "Нафтогазу") на біржу забезпечить рівний доступ до ресурсу на ринку.

Економічна правда