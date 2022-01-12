"Нафтогаз" витратить до 200 мільйонів на сонячні електростанції
НАК "Нафтогаз" витратить до 200 млн грн для встановлення малих сонячних електростанцій у Донецький, Луганський та Херсонський областях.
Своїм розпорядженням, прийнятим 12 січня, уряд зобов'язав "Нафтогаз" реалізувати соціальну програму щодо відновлення добробуту жителів Донецької, Луганської та Херсонської областей.
Зокрема, передбачене встановлення таких електростанцій на будівлях соціальної інфраструктури та правоохоронних органів.
Також СЕС будуть використовуватися для освітлення пішохідних переходів та місць загального користування.
Нагааємо:
"Нафтогаз" запустив першу сонячну електростанцію у липні 2020 року - сонячну електростанцію "Андріївка" в Балаклійському районі Харківської області.
Економічна правда
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