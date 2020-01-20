Дубілет має елегантну пропозицію для бізнесу і військкоматів

Міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет пропонує запровадити проєкт взаємодії бізнесу та військкоматів у електронній формі, щоб зменшити бюрократію.

Джерело: Facebook-сторінка Дмитра Дубілета

Дослівно: "Ми знайшли, дуже елегантне рішення, як зменшити бюрократію для українського бізнесу.

Одна з частих скраг, яку доводиться чути від українських бізнесменів щодо зайвої бюрократії, стосується віськкоматів. За нашими законами компанії мають з ними постійно листуватись щодо своїх співробітників.

Все листування виключно у паперовій формі.

Після ряду зустрічей з Міноборони та іншими органами ми відкрили проєкт з двох частин.

По-перше. Як відомо, зараз компанії подають по своїх співробітниках звітність у податкову службу. Наша ідея проста: додати в цю звітність пару полів по військовому квитку та вбити, таким чином, паперові документи".

Деталі: Наразі, за словами міністра, бізнес повинен повідомляти військкомати про всілякі зміни в даних своїх співробітників, а нововведенням, яке пропонує Дубілет планують: зробити автоматичний збір інформації з уже наявних реєстрів і автоматично надсилати ці дані до військкоматів, не відволікаючи бізнес.

Наразі в уряді готують план впровадження ініціативи.

Сам Дубілет розраховує, що проєкт запустять та змінять законодавство вже у 2020 році.

Українська правда