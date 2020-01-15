СБУ викрила масштабну тіньову схему в податковій, йдуть обшуки – джерело

Служба безпеки України викрила посадовців Державної податкової служби, які сприяли виведенню у "тінь" понад 500 мільйонів гривень щомісяця.

Джерело: СБУ, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Дослівно: "Оперативники спецслужби встановили, що чиновники здійснювали несанкціоновані дії зі службовою інформацією. Таким чином зловмисники давали можливість низці "конвертаційно-транзитних" груп оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику і, як наслідок, ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах".

Деталі: За даними джерел УП, 15 січня в кількох областях у податківців проходять обшуки. Слідчі дії відбуваються також і в голови Державної податкової служби Сергія Верланова.

Водночас речниця Верланова Олена Дьоміна наголосила "Українській правді", що ані в очільника ДПС, ані в інших керівників податкової жодних слідчих дій немає. Вона підтвердила слідчі дії в департаментах податкової, але підкреслила, що вони "планові" і проходять "у повному співробітництві з керівництвом СБУ".

СБУ повідомляє, що для реалізації оборудки посадовці департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій, департаменту моніторингу ризикових операцій і доходів ДПС України спільно зі службовцями ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській та Донецькій областях і місті Києві вступили у змову з власниками ІТ-підприємства.

Ця компанія здійснює розробку відповідного програмного забезпечення для ДПС та знає алгоритми роботи електронних інформаційних ресурсів ДФС України.

Як розробники систем захисту цих ресурсів комерсанти створили можливість для забезпечення незаконного формування податкового кредиту з ПДВ суб’єктам реального сектору економіки. Для цього використовувались понад 300 підконтрольних організаторам фіктивно створених фірм, які через проведення безтоварних операцій та підміни номенклатури товарів/послуг штучно формували податковий кредит замовникам.

За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).

Українська правда