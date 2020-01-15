СБУ разоблачила масштабную теневую схему в налоговой, идут обыски – источник

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали выведению в "тень" более 500 миллионов гривен ежемесячно.

Источник: СБУ, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией. Таким образом злоумышленники давали возможность ряду "конвертационно-транзитных "групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах".

Детали: По данным источников УП, 15 января в нескольких областях у налоговиков проходят обыски. Следственные действия происходят также и у главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

В то же время пресс-секретарь Верланова Елена Демина подчеркнула "Украинской правде", что у ни главы ГНС, ни у других руководителей налоговой никаких следственных действий нет. Она подтвердила следственные действия в департаментах налоговой, но подчеркнула, что они "плановые" и проходят "в полном сотрудничестве с руководством СБУ".

СБУ сообщает, что для реализации сделки должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины совместно со служащими ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и городе Киеве вступили в сговор с владельцами ИТ-предприятия.

Эта компания осуществляет разработку соответствующего программного обеспечения для ГНС и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов ГФС Украины.