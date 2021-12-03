Криптомайнери вкрали під Києвом електрики на мільйони гривень – СБУ
П'ятниця, 3 грудня 2021, 15:53
Служба безпеки України викрила підпільну криптоферму неподалік від Києва, яка незаконно відібрала електроенергії на понад 3,5 млн грн.
Джерело: сайт СБУ
Деталі: Встановлено, що схему організували троє мешканців Бучанського району. Для майнінгу криптовалют вони орендували ангарне приміщення, де і розмістили спеціальне обладнання.
До електропідстанції підключилися в обхід лічильника, тому сплачували символічно мінімальні суми.
Під час обшуку в ангарі правоохоронці вилучили спеціалізоване обладнання на загальну суму понад 6 мільйонів гривень.
Відкрито кримінальну справу за статтею "Шахрайство".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua