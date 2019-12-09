Єврокомісія схвалила мільярдні субсидії для виробництва батарей для електромобілів

Європейська комісія схвалила програму субсидій у семи країнах Євросоюзу на 3,2 мільярда євро для підтримки і розвитку виробництва батарей для електромобілів у Європі.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що у переліку цих 7 країн - Німеччина, Франція, Польща, Італія, Швеція, Фінляндія і Бельгія.

Планується, що Німеччина виділить на субсидії 1,25 млрд євро, Франція - 960 млн, Італія - 570 млн, Польща - 240 млн, Бельгія - 80 млн, Швеція - 50 млн, Фінляндія - 30 млн.

Єврокомісарка з питань конкуренції Маргрет Вестагер

За словами єврокомісара з питань конкуренції Маргрет Вестагер, ці субсидії простимулюють залучення ще 5 млрд євро від приватних інвесторів.

"Виробництво батарей у Європі має стратегічний інтерес для нашої економіки та суспільства", - зазначила вона.