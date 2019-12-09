Еврокомиссия одобрила миллиардные субсидии для производства батарей для электромобилей

Европейская комиссия одобрила программу субсидий в семи странах Евросоюза на 3,2 миллиарда евро для поддержки и развития производства батарей для электромобилей в Европе.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что в перечне этих 7 стран - Германия, Франция, Польша, Италия, Швеция, Финляндия и Бельгия.

Планируется, что Германия выделит на субсидии 125 млн евро, Франция - 960 млн, Италия - 570 млн, Польша - 240 млн, Бельгия - 80 млн, Швеция - 50 млн, Финляндия - 30 млн.

По словам еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, эти субсидии простимулируют привлечение еще 5 млрд евро от частных инвесторов.

"Производство батарей в Европе имеет стратегический интерес для нашей экономики и общества", - отметила она.