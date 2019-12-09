Еврокомиссия одобрила миллиардные субсидии для производства батарей для электромобилей
Европейская комиссия одобрила программу субсидий в семи странах Евросоюза на 3,2 миллиарда евро для поддержки и развития производства батарей для электромобилей в Европе.
Об этом сообщает DW.
Отмечается, что в перечне этих 7 стран - Германия, Франция, Польша, Италия, Швеция, Финляндия и Бельгия.
Планируется, что Германия выделит на субсидии 125 млн евро, Франция - 960 млн, Италия - 570 млн, Польша - 240 млн, Бельгия - 80 млн, Швеция - 50 млн, Финляндия - 30 млн.
По словам еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, эти субсидии простимулируют привлечение еще 5 млрд евро от частных инвесторов.
"Производство батарей в Европе имеет стратегический интерес для нашей экономики и общества", - отметила она.
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