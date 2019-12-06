В Україні буде працювати платіжна система PayRun

Що читати? Добірка найпопулярніших книг про бізнес Книга – найкращий спосіб "пережити" чужий досвід і навчитись на помилках іншого. Особливо, коли мова йде про створення бізнесу, хочеться підготувати себе до всіх можливих негараздів.

Два генплани, обидва не працюють. Чому Київ розвивається хаотично і як це змінити Одна з найбільших проблем столиці — хаотична забудова, перекіс у бік будівництва житла, не забезпеченого транспортною, інженерною та соціальною інфраструктурою. Комфорт відходить на другий план. До чого тут генплан Києва і що з ним не так?