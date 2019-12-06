В Україні буде працювати платіжна система PayRun
П'ятниця, 6 грудня 2019, 09:22
Національний банк узгодив правила міжнародної платіжної системи "PayRun" та вніс відомості про неї до Реєстру платіжних систем.
Відповідне рішення ухвалене 02 грудня 2019 року повідомляє пресслужба НБУ
Платіжною організацією міжнародної платіжної системи "PayRun" є ТОВ "ПЕЙРАН" (м. Київ), яке має ліцензію Національного банку на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків від 05.12.2016 № 50.
Платіжна система "PayRun" стала п’ятою міжнародною платіжною системою на ринку України, що створена небанківською фінансовою установою - резидентом.
Економічна правда
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